Els 10 ambients més lúdics de Palma

Tot i que els clàssics es resisteixen a abandonar les nostres taules i prestatgeries, els jocs de taula han evolucionat molt des dels anys 90, arribant a convertir-se en un objecte comercial de masses com qualsevol altre. Es tracta de nous models de joc importats de països molt diversos, com ara el Japó o Alemanya, que han sabut adapatar-se a la globalització i als nous mercats d’oci d’una forma molt ràpida. Així, avui dia podem gaudir d’una gama molt diversa pel que fa a temàtica, jugabilitat, nombre de jugadors, disponibilitat lingüística...

Pel que fa als jocs de taula en català, diversos webs de productes en la nostra llengua ofereixen alguns models des de fa anys, però molts d’ells han estat més enfocats als infants que no pas als adolescents i adults. Actualment l’oferta és immensa, amb marques especialitzades i dissenyadors i creadors emergents als Països Catalans, que han donat un gir revolucionari als jocs de taula al nostre territori.

Algunes marques, com ara Devir, han obert tota una línia de jocs en català que inclouen els més venuts i populars del moment a nivell internacional. Al País Valencià, per exemple, Enric Aguilar Almodóvar, nascut a Dénia i llicenciat en Comunicació Audiovisual a Barcelona, ha creat un dels jocs més populararitzats en el darrer any: La Fallera Calavera. Apostant pel català i reivindicant frases del refraner popular, aquest joc és tot un exemple d’actualització lúdica i cultural.

La capital mallorquina també ha experimentat un gran avanç en aquest camp, no només amb la venda de jocs (ja que sempre hi ha hagut botigues o grans magatzems on comprar-ne) sinó amb l’augment de locals que permeten jugar als jocs més actuals i de renom internacional. A continuació, deu locals de Palma que et permeten jugar i conèixer nous jocs i jugadors/es: