Apesteguia: «Per respecte a la història i a l'illa de Mallorca, defensam el 31D»

El conseller insular de MÉS per Mallorca i president de la Comissió Especial de la Diada de Mallorca, Lluís Enric Apesteguia, ha assenyalat aquest divendres que «la gent ha parlat clar, el 31 de desembre té major potencialitat per ser una diada popular».



Apesteguia s'ha expressat així durant la seva intervenció en el plenari extraordinari del Consell de Mallorca per aprovar el canvi de data del 12 de setembre al 31 de desembre.

Així, ha dit que en el «procés participatiu», obert per la Comissió «més del 80 per cent» de les 60 persones, institucions i entitats que han opinat, «han mostrat la seva predilecció pel 31 de desembre».