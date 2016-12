'Mai neva a ciutat' serà la pròxima sèrie emesa a IB3

Els teleespectadors de IB3 han triat que 'Mai neva a Ciutat' sigui la sèrie que s'emeti , com a guanyadora del concurs 'Series comèdia', que es va estrenar en una gala en directe celebrada el passat dia 19 en el Teatre Principal de Palma.



Una vegada finalitzat el termini per a les votacions al web d'IB3, la cadena de l'ens públic ha informat que els capítols pilot de les tres sèries emeses en la televisió sumaren un total de 76.000 espectadors en TDT i 6.200 visionats en Internet.

Les tres sèries seleccionades en el concurs, 'Biel', 'Taxi' i 'Mai neva a Ciutat', han rebut 8.794 vots en tres dies, si ben el 17,45 per cent d'aquests han quedat descartats per erronis o sospitosos.



Així, 'Mai neva a Ciutat' ha rebut un 43,34 per cent dels vots, mentre que 'Biel' ha obtingut el 29,04 per cent i 'Taxi', el 27,62 per cent.



D'aquesta manera, 'Mai neva a Ciutat', del director Joan Fullana i protagonitzada per Esther López, José Orfila, Maria Bauçà, Miquel Gelabert i Caterina Alorda ha estat la guanyadora, a través d'aquesta elecció dels ciutadans mitjançant el seu vot.