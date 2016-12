El Consell reconeix el 31-D com a Diada de Mallorca

El Consell de Mallorca ha aprovat, amb els vots del PSIB-PSOE, MES, Podem i el PI (21 consellers sobre un total de 33) que el 31-D sigui declarat finalment com la Diada oficial de Mallorca. Si bé, fa molts anys que aquesta data es reivindicada per sectors sobiranistes, historiadors i personalitats del món de la cultura pel seu arrelament i coneixement d'allò que representa dins la societat illenca, la data oficial fins avui, havia estat el 12 de setembre.

Aquesta rectificació té una simbologia important ja que és un reconeixement explícit a la catalanitat que forma part de la identitat de l'illa. El 12 de setembre, feia referència al jurament de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca per part del Rei Jaume II, dins de la corona d'Aragó.

Mai va acabar d'arrelar entre la ciutadania, malgrat tingui la seva rellevància en l'àmbit històric. Els esforços del govern insular d'aleshores per promocionar aquesta data no van donar tampoc resultats. Aquesta substitució materialitza així un canvi de rumb del Consell de Mallorca pel que fa a la qüestió de la identitat. Representa també una derrota pels sectors anticatalanistes els quals s'oposaven al 31-D tot apostant per la continuïtat del 12-S.