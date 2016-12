El PP balear troba encertat el sistema de «doble volta» que debatrà al Congrès

El president del PP balear, Miquel Vidal, ha assegurat que li sembla «una opció correcta i encertada» el nou sistema de representació a doble volta que es debatrà i votarà al proper Congrés Estatal del PP ja que, segons ha explicat, «millora el sistema» i amb ell «se li dóna més participació als militants».



Vidal ha explicat que «ara» s'ha de veure «com queda definitivament i si s'aprova tal qual o s'afegeixen esmenes durant el debat al Congrés».



Respecte a la proposta, Vidal ha assenyalat que es tracta d'un sistema en el qual els militants votaran als seus candidats a president i, «quan hi hagi més d'un candidat, aquells que superin el 10 per cent dels suports passarien a una segona volta on serien els compromisaris els que decideixin finalment».



«Ho han denominat de segona volta i és igual de respectable i democràtic que altres sistemes que tenen altres partits», ha valorat.



D'aquesta manera, Vidal ha assenyalat que caldrà esperar «què s'aprovi definitivament al Congrés Nacional» i a partir d'aquí veure «com s'aplica aquest sistema als diferents Congressos Regionals».