Bauzá: «Recuperaré el trilingüisme, el català tornarà a ser un mèrit i eliminaré l'ecotaxa»

L'expresident del Govern i actual senador autonòmic José Ramón Bauzá ha explicat aquest divendres que els objectius polítics que defensarà si torna a liderar el PP balear són la recuperació del trinlingüisme, l'establiment del català com a mèrit -no com a requisit com actualment- i la derogació de l'impost de turisme sostenible.

Així ho ha assenyalat Bauzá en un berenar de Nadal amb els mitjans de comunicació, on també ha assegurat que compta amb suports suficients per ser de nou el president del partit a les Illes: entre d'ells, el de la Junta Territorial de Palma, que compta amb més de 6.000 afiliats.