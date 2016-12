31-D: Tots els actes a Palma

A banda dels actes organitzats per l'Ajuntament de Palma, a la ciutat hi haurà una sèrie d'actes, convocats per la societat civil que serviran per commemorar un any més, el 31 de desembre com a Diada de Mallorca.

27 de desembre

A les 19:00 hores, taula rodona ‘Cap a una Diada Inclusiva’ a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Hi participaran: Damià Pons (catedràtic de literatura catalana de la UIB), Lluís Apesteguia (conseller del Consell de Mallorca) i Aina Quintana (activista estudiantil). Moderarà Lila Thomàs. Ho organitza: Fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder

28 de desembre

A les 18:00, sortida des de l'estàtua del Rei En Jaume, ruta de l'Estendard, conduïda per Gaspar Valero. Organitza: Grup Blanquerna.

29 de desembre

A les 20:30, Nit de la Cultura al Teatre Principal. Lliurament dels premis 31 de desembre.

El preu general de l’entrada és de 15€ i de 10€ si sou socis de l’OCB.

30 de desembre

A les 18:00,Sortida del Passeig del Born. Manifestació 'Per un full de ruta sobiranista' (Plataforma 31-D).

'Per la plena sobirania de Mallorca, construïm els Països Catalans' (BUP).

Concert al Parc de les Estacions, amb les actuacions d'Al Mayurqa, Xarxa i Pirates Pirats.