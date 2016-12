Aquest divendres el Consell vota per reconèixer el 31 de desembre Diada de Mallorca

Amb tota probabilitat aquest divendres 23 de desembre, el 31 de desembre serà reconegut com a Diada de Mallorca pel Consell.

La institució fa un Ple extraordinari aquest divendres, 23 de desembre, a les 10:30 hores, on es votarà la proposta de declaració del dia 31 de desembre com a nova data de la Diada de Mallorca així com d'un nou format per a la celebració.

La Diada de Mallorca del 2017 serà la primera que comptarà amb un relat cohesionador que impulsi un projecte col·lectiu per als ciutadans i les ciutadanes de Mallorca per tal que es puguin reconèixer com a poble.