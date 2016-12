Constituïda la comissió que elaborarà el catàleg d'establiments emblemàtics

L'Ajuntament de Palma ha constituït aquest dijous la comissió tècnica que elaborarà el catàleg d'establiments emblemàtics de la ciutat, que té com a principal objectiu la protecció dels mateixos tenint en compte el valor històric de les activitats comercials, artesanals i de serveis, cultural, turístic, patrimonial i social.



En la reunió, presidida per Pepa Peláez, directora general de Comerç, s'ha acordat la metodologia de treball per elaborar les fitxes tècniques dels establiments que formaran part del futur catàleg.



En concret, la comissió tècnica està formada per tres membres de la regidoria de Comerç, dos de l'àrea d'Urbanisme, un de Cultura, un d'Arca, un altre del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (Coaib), un membre del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials (Coeib) i un últim de la Universitat de les Illes Balears (UIB).



La comissió es reunirà quinzenalment per poder tenir el catàleg elaborat «al més aviat possible», segons Peláez. La pròxima reunió de la comissió serà el 10 de gener.



Els establiments que formaran part d'aquest catàleg hauran de complir requisits com l'antiguitat, mantenir una activitat singular o ser establiments que contenen elements patrimonials protegits inclosos al catàleg del PGOU de Palma o declarats Bé d'Interès Cultural (BIC) o Ben Catalogat (BC) per l'administració competent en matèria de patrimoni històric.



La comissió, partint de la definició i les categories concretades, s'encarregarà de revisar i aprovar les fitxes dels establiments emblemàtics que prèviament hagin proposat els tècnics municipals, i de proposar les mesures de protecció necessàries per a les diferents categories, donant comptes al grup de treball inicial per obtenir el màxim consens de tots els agents implicats.