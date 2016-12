El Parlament aprova els pressupostos per al 2017

El plenari del Parlament ha aprovat aquest dijous la Llei de Pressupostos Generals per al 2017 després d'haver-hi incorporat un total 96 esmenes.



S’han acceptat o transaccionat un total de 96 esmenes: 88 en tramitació parlamentària i vuit durant el ple, que ha durat 28 hores, una mica menys del previst, ja que s'esperava acabar a l’horabaixa.



Així, els pressupostos de les Balears per al 2017 ascendeixen a 4.668 milions d'euros, després de 667 esmenes parcials registrades originalment.



La sessió ha consistit en 13 debats distribuïts al llarg de tres dies, en els quals s'han debatut i votat 523 esmenes que no havien estat ni retirades ni aprovades i es mantenien vives per al debat plenari.



La major part provenien del PP (363), seguit del partit polític Ciudadanos (95), El Pi (60), Podem (4) i MÉS per Menorca (1). D'aquestes, només vuit han resultat aprovades en el ple: una de MÉS per Menorca a l'articulat, una de Podem a Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca (transaccionada), una a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (transaccionada), una altra del PP a Salut (transaccionada), una del PI a Salut (transaccionada), una del PP a Comerç, Treball i Indústria (transaccionada), una de Podem a Territori, Energia i Mobilitat (transaccionada) i una del PI a Territori, Energia i Mobilitat (transaccionada).



Després de les votacions de les esmenes, ha tengut lloc la votació de les seccions de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, IbSalut i Agència Tributària. Totes elles han resultat aprovades.