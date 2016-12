El Conservatori Superior millorarà els contenguts musicals de la Viquipèdia

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears participa, durant el curs 2016-2017, en un Viquiprojecte educatiu pilot amb l'Amical Wikimedia amb l'objectiu de millorar els contenguts musicals de la Viquipèdia en català. Concretament, els participants són alumnes de les assignatures d'Organologia i Història de la Música del Conservatori Superior.

Aquest passat dimarts, els alumnes reberen una sessió formativa sobre edició i normes de la Wikipèdia, a càrrec de l'editor viquipedista Pau Cabot. «La intenció és que, en lloc de fer treballs avaluatius que només llegirà el professor, els alumnes dediquin la seva recerca a crear i millorar entrades de la Viquipèdia en català», ha assenyalat el professor d'Organologia i Història de la Música, Amadeu Corbera.

Segons ha pogut saber el dBalears, El projecte pretén dinamitzar la interacció entre el Conservatori Superior i la societat mateixa. Corbera ha recalcat que com a institució pública i científica, el Conservatori té «l'objectiu i el deure de retornar els recursos que la mateixa societat li aporta». D'aquesta manera, «el coneixement generat al Conservatori, serà accessible a tothom», ha indicat.



Cal destacar que la participació universitària en Viquiprojectes com aquest s'ha duit a terme a universitats d'arreu dels Països Catalans, com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la de Girona o la Jaume I de Castelló, entre d'altres, o centres superiors de música com l'Escola Superior de Música de Catalaunya (ESMUC), però és el primer que es fa en un Centre Superior a les Illes Balears.