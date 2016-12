El segon premi de la loteria cau a Palma i a Magaluf

Els quatre dècims d'aquest segon premi s'han venut en administracions de Loteries del carrer Galeón de Magaluf, i a Palma als situades als carrers Lucca de Tena, Antonio Frontera i Santiago Álvarez (sa Indioteria).

El tercer premi, el 78.748, s'ha venut íntegrament en la població Sant Adrián de Navarra.

Molt abans, a les 9.15 hores, hi ha hagut un quart premi, el 59.444 (20.000 euros al dècim), que ha estat venut a Palma, Can Picafort, Barcelona, Huelva, Bilbao, Badajoz, Càceres, Murcia i moltes més localitats de la península. A Palma ha estat venut en les adminitraciones dels carrers Aníbal número 5 i Oms, 53 amb Rambles, 28. A Can Picafort, al carrer Isabel Garau, 22.



Aquest número ha repartit 200.000 euros al barri de Santa Catalina, de Palma. Sergio Rodríguez, amo de l'administració de loteria número 22, situada al número 5 del carrer Aníbal, ha explicat que es van vendre deu dècims del nombre agraciat, tots ells per finestreta. Així, Rodríguez s'ha mostrat molt content per repartir el premi entre «gent del barri», i ha explicat que diversos dels agraciats s'han acostat fins a l'administració i l'han «convidat a un vermut».

La majoria dels afortunats amb aquest premi són clients habituals d'aquesta administració, on el 17 de gener de 2015 es va repartir un milió d'euros en un sorteig extraordinari.