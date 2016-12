Terraferida critica el #TopMantra2016 dels governants i proposa alternatives

«A desenes de milers de mallorquins ens preocupa la destrossa del territori i la massificació. No entenem per què l’economia s’ha de basar en activitats massives que degraden les illes a una velocitat de vertigen» així s'expressa el col·lectiu Terraferida.

El grup de defensa de la terra denuncia que «han passat 16 mesos i aquí no hi ha polítiques de protecció clares i concretes i sí molt de mantra. Molta frase de manual repetida, molta resposta comodí per escapolir-se de les preguntes incòmodes»

Segons Terraferida aquest és el #TopMantra2016:

La saturació és una sensació subjectiva, legislarem basant-nos en dades. Sense cogestió de ports i aeroports, no podem evitar la massificació. Apostam pel creixement zero. Hem d’obrir un debat sobre el model territorial. No feim autopistes, feim desdoblaments.

Per als defensors de la terra, aquests arguments no s'aguanten per aquests deu motius:

Hi ha un volum enorme de dades que indiquen que ens trobam al límit. La cogestió de l’aeroport res té a veure amb el model urbanístic, on sí som 100% competents. Creixement zero és creixement zero, no defensar el model dissenyat per PP-UM que permet edificar 3 milions de places sols a Mallorca. El debat fa 40 anys que és obert. Si el projecte Campos-Llucmajor el fes el PP, dirien que és una autopista desastrosa i caríssima, pròpia de temps passats.

El col·lectiu recorda que «fins ara hem tengut turisme a zones concretes i concentrat en el temps. Ara però, tenim turistes tot l’any i escampats arreu de les Illes. La construcció torna a estar desfermada, i ja s’executen gairebé els mateixos projectes que abans de la crisi. Tot plegat multiplica els problemes ambientals que ja teníem i es generen problemes de convivència entre residents i turistes. És urgent prendre mesures clares, mai com ara hi ha hagut majories socials i polítiques tan favorables i probablement mai més les tendrem».

Les alternatives

Enfront del 'Top Mantra' oficial, Terraferida proposa 10 mesures territorials concretes que es podrien aplicar el 2017 amb «voluntat política». Aquestes són les deu propostes que formula Terraferida: