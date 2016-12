El Govern proposa que a la conferència de presidents es doni més poder a les autonomies i es parli de Catalunya

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha participat aquest dimecres a Madrid en el comitè preparatori de la VI Conferència de Presidents que se celebrarà el proper dia 17 de gener. Des del Govern de les Illes Balears es valora de manera positiva la convocatòria, després de cinc anys sense celebrar-se aquesta conferència, i per això reclama que en aquesta es tractin qüestions fonamentals per a les Illes Balears i per al conjunt de l’Estat.

A la reunió amb altres representants de governs autonòmics i presidida per la vicepresidenta del govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, i pel ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, la consellera Pilar Costa ha defensat que la Conferència de Presidents esdevingui «un fòrum on el govern de l’Estat ens ha de veure a les comunitats autònomes com a una part fonamental en la codecisió dels principals assumptes».

En la seva intervenció en el comitè preparatori, la consellera de Presidència ha exposat precisament, entre els temes prioritaris del Govern perquè siguin tractats a la conferència, que el govern de l’Estat ha de replantejar-se els mecanismes de relació amb les comunitats autònomes perquè aquestes tinguin un major paper decisori, i abordar la qüestió territorial i la relació específica amb Catalunya.

Entre d’altres temes que es tractaran a la VI Conferència de Presidents, a l’espera d’una segona reunió del comitè preparatori per tancar l’ordre del dia abans del dia 17 de gener, la consellera Pilar Costa ha expressat la posició de Balears respecte a la necessitat què un grup d’experts, en representació de cada autonomia, comenci a treballar en una proposta per a la reforma del sistema de finançament autonòmic que s'ha de plantejar de manera imminent. El ministre Montoro ha valorat positivament aquesta iniciativa, que la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, tornarà a plantejar en el Consell de Política Fiscal i Financera que s’ha de celebrar aquest dijous.

De manera paralel·la a la reforma del sistema del finançament, el Govern, juntament amb els governs d’altres autonomies, reclama que es tracti una revisió de la dotació per part de l’Estat de les prestacions per a l’aplicació de la Llei de dependència, de la qual ara s’han complit deu anys, i que han d’assumir les comunitats autònomes.

Respecte de la proposta per assolir un pacte estatal per l’Educació, Pilar Costa, en la línia d’insistir en una major codecisió per part de les comunitats, ha demanat la convocatòria de la comissió general de comunitats autònomes del Senat perquè aquestes participin en el procés per assolir l’esmentat pacte.

Sense haver-se tancat encara de manera definitiva l’ordre del dia per a la VI Conferència de Presidents, la consellera també ha exposat davant el comitè altres temes perquè puguin ser tractats, com la inclusió dins l’agenda europea del reconeixement de les particularitats del fet insulars i la seva compensació.