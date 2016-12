Es dupliquen les reserves dels embassaments arran de les pluges d'aquests dies

Les pluges d'aquests dies, especialment els dos darrers, han fet que les reserves dels embassaments s'hagin duplicat des del divendres, passant del 33,51 per cent al 71,02 per cent. Així, s'ha recollit un total de 4,5 Hm3 d'aigua, tanta com la que hi havia acumulada fins aleshores.



Segons han explicat des de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya), des de dilluns passat, quan ja s'havia produït un important increment i la reserva conjunta dels embassaments «superava per primera vegada» el 40 per cent, l'embassament de Cúber ha pujat 3,27 metres i el del Gorg Blau 5,83 metres.



Això suposa que la reserva disponible actualment en els embassaments és de 8,5 Hm3, quan l'any passat per aquestes dates era de 3,4 Hm3 i els embassaments es trobaven en el 28'47 per cent de la seva capacitat. Així, les reserves estan ara més de 40 punts per damunt de l'any passat en les mateixes dates.



Des de Emaya assenyalen que és «una notícia molt positiva», més si es té en compte que les pluges «han seguit aquest dimecres i es preveu que es repeteixi».