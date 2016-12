Armengol espera que l'Estat espanyol atengui les pèrdues de les Balears pel temporal

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha informat que el seu Executiu ha traslladat al Govern d’Espanya les pèrdues que han sofert les Balears a conseqüència de les intenses pluges dels darrers dies perquè, si el Consell de Ministres d’Espanya aprova ajudes a les autonomies afectades pel temporal, les Illes Balears també les puguin rebre.



«Hem enviat l'informe perquè el Consell de Ministres de l’Estat espanyol avalui si les pèrdues poden ser ateses amb recursos econòmics d'Espanya, perquè també han d'analitzar altres comunitats com el País Valencià i Múrcia, que han tengut greus problemàtiques. Nosaltres també inclourem el que ens facin arribar els ajuntaments i el que hem detectat des del Govern i els Consells, per demanar que es faci càrrec el Govern d'Espanya, per la situació d'emergència que hem viscut».



Armengol, qui ha valorat la coordinació que hi ha hagut entre totes les administracions per gestionar aquest problema, ha detallat que l'informe remès a la Delegació de Govern espanyol preveu 342 incidències, 267 d'elles a Mallorca, 64 a Eivissa, vuit a Formentera i tres a Menorca. Per poblacions, les que més incidències han sofert són Palma, amb 64; Llucmajor, amb 29, i Sant Josep de sa Talaia i Campos, amb 24. Felanitx ha registrat 16 i Porreres, 14.



La presidenta ha incidit que «en termes generals la xarxa de torrents ha funcionat bé» i, davant les crítiques sobre això, ha declarat que quan va arribar al Govern feia quatre anys que no es realitzava cap tipus de manteniment en els torrents de les Illes.