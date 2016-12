[VÍDEO] Cort presenta el cartell de la revetlla de Sant Sebastià 2017

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres la contractació dels artistes que actuaran a la Revetla de Sant Sebastià 2017 i que enguany compta amb un pressupost de 249.592, 17 euros.

La regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade, ha explicat quins artistes actuaran a cada un dels escenaris de la Revetla 2017 i els resultats de l’enquesta ciutadana que es va fer a traves del web municipal entre els dies 31 d’octubre i 6 de novembre.

Segons han informat des de l’Ajuntament, els criteris que ha fet servir l’àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per confeccionar el cartell de la Revetla han estat el nombre de vots, la viabilitat econòmica, la coherència de l’estil musical a cada plaça i si l’artista és d’àmbit local i/o en llengua catalana. En aquest sentit, Frade ha destacat la satisfacció des de l’àrea de Participació Ciutadana pel fet que en la fase de negociació econòmica s’ha aconseguit «un acord de més del 80% dels artistes que havia votat la població», ha dit, i ha destacat que els grups més votats que no actuaran a la Revetla de Sant Sebastià s’han descartat perquè «el seu caché» no s’ajustava a la partida pressupostària que es destina a cada plaça i que està entre els 35.000 i 40.000 euros per plaça. Tot i així, Frade, ha dit que «s’estudiarà» si s’ha de pujar aquest pressupost.

Així, després de processar els resultats de les votacions i de quadrar la viabilitat econòmica, el cartell de la Revetla de Sant Sebastià serà el següent:

HORARI PL. JOAN CARLES I (dia 14 gener) 20 h. a 21.00 h. WARM UP- DJ AGUS 151 21.05 a 21.25 h. YO YO BANANA 147 21.35 h. a 21.50 h. VICTORIA LERMA 157 22.00 a 22.20 h. TARDES EN EL CAFÉ 234 22.30 a 22.50 h. MAICO 125 23.00 a 00.30 SIDONIE 469 00.45 a 02.00 JOAN DE SON RAPINYA - DJ OSCAR MARTINEZ (és una millora) 383 HORARI REVETLA PL. LA REINA 21 h a 22 h TOM TROVADOR 340 22.15 h a 23.15 h RUMBA KATXAI (canviat de Pl. Olivar a Reina per l’estil musical) 323 23.30 h a 00.30 h JOSE EL FRANCES 320 00.45 h a 2.15 h CAMELA 125 HORARI REVETLA PL. JOAN CARLES I (teloners) 21 h a 21.45 h SALVATGE COR (Guanyador ART JOVE) 22.00 h a 23.00 h DINAMO 291 23.15 h a 00.45 h EFECTO PASILLO 141 1 h a 2.30 h OBUS 233 HORARI REVETLA PL. ESPANYA (teloners) 21 h Alambres (és una millora) 21.45 h BUHOS 216 23 h PLEASE 154 00 h SMOKING STONES 294 1.30 h DJ JUAN CAMPOS + Txema Sánchez 515 HORARI REVETLA PL. SANTA EULALIA 21.30 h a 22.45 h DJ OSCAR ROMERO 248 23 h a 00.15 h PERE JANER 187 00.30 h a 1.45 h DJ PAULA SERRA 274 HORARI REVETLA PL. OLIVAR 22 h a 23 h XANGUITO 98 23.15 h a 00.15 h MARGA ROTGER 146 00.30 h a 2 h KEPA JUNKERA & SORGINAK 239 HORARI REVETLA PL. SANTA CATALINA 21.30 h a 22.30 h MONKEY DOO 253 22.45 h a 23.45 h SOUL CAFÉ 173 00:00 h a 1 h JAZZ FINGERS 139 1.15 h a 2.15 h MARIA ROSSELLO I ELS BOTIFANFARRONS 138 HORARI REVETLA JACINT VERDAGUER 21 h a 22 h HATTORI HANZO SURF EXPERIENCE 130 22.15 h a 23.15 h LA BARRACA SOUND SYSTEM (millora) 23.30 h a 1 h SINIESTRO TOTAL 304 1.15 h a 2.45 h 2 PÁJAROS A TIRO-TRIBUTO A SERRAT &SABINA 213 HORARI REVETLA PL. MAJOR DURADA 20.30 h a 21.30 h AL-MAYURQA 244 21.45 h a 22.45 h MUSICA NOSTRA 218 23.00 h a 00.30 h OQUES GRASSES 225 00.45 h a 02.15 h BOC 345 HORARI PL. ESPANYA (teloners/20 gener) DURADA 22 h WHOLE LOTTA BAND-TRIBUTO A LED ZEPPELIN 409 23.30 h ARIEL ROT 413

A l’hora d’elaborar el cartell s’han hagut de descartar 10 grups degut a la manca de disponibilitat pressupostària: Plaça de l’Olivar: Luar na Lubre (225 vots), Henry Méndez (159 vots) i Grupo musical Sal sabroso (123 vots); Jacint Verdaguer: Los Rebeldes (208), La loca motora (201 vots), Los Inhumanos (193 vots), La Frontera (191 vots), Boikot (181 vots), Reincidentes (180 vots), Quimi Portet (153 vots).

Dos grups, O’Funkillo (196 vots) i Lucía Gil (149) han estat descartat per motius d’agenda dels grups i un grup Rumba Katxai (323 vots) s’ha desplaçat de la plaça de l’Olivar a la plaça de la Reina per tenir més coherència musical amb l’estil d’aquesta segona plaça.

Resultats de l'enquesta

Pel que fa a l’enquesta ciutadana les franjes d’edat més participatives han estat la de 30 a 39 anys (7.822 vots); 20-29 anys (5.955 vots) i 40-49 anys (4.787 vots).

Per barris, el més participatiu ha estat Pere Garau (amb 169 persones que han participat); Bons Aires (147), Plaça de Toros (113), Camp Redó (100), Foners (95) i Camp d’en Serralta (88).

La plaça per la qual s’han emès més vots han estat la de Joan Carles I (3.782 vots), Jacint Verdaguer (3.324 vots), Plaça Major (3.040 vots); Joan Carles I-Concert dia 14 de gener (2.775 vots), plaça de la Reina (2.669 vots), plaça Santa Catalina (2.184 vots), plaça d’Espanya (2.134 vots), plaça de l’Olivar (1.885 vots), plaça Santa Eulàlia (1.775 vots) i plaça d’Espanya-Concert dia 20 de gener (1.734 vots)