[VÍDEO] Les Feministes Encausades interposen un recurs al Tribunal Suprem

El grup de suport a les Feministes Encausades i Alerta Solidària, han fet pública en el seu web, la decisió d'interposar un recurs davant la condemna dictada per l'Audiència Provincial de les Illes Balears.

Segons han informat, el recurs consistirà en assenyalar la interpretació «equivocada» i «oportunista» de l'article 523 del codi penal contra les encausades. Una interpretació que, segons consideren, ha duit a una condemna basada en un ús «punitiu» del dret, que «no deixa cap marge a la llibertat d'expressió».

En aquest sentit, el grup de suport de les feministes, ha aclarit que la seva posició continua sent la d'exigir l'absolució de totes les encausades. «És per això que entenem aquest recurs com una forma de continuar amb la campanya de suport», han afegit.

Per això, «fem una crida a la solidaritat als moviments populars de Mallorca, de tots els Països Catalans i d'arreu». En aquest sentit, han informat que pròximament es concretarà la forma que prendrà la nova campanya de suport per aquesta nova fase del procés judicial.

De moment, segueixen rebent fotografies solidàries i organitzant xerrades informatives per explicar els detalls del cas. «Una vegada més agraïm totes les mostres de suport rebudes», han expressat.