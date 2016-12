L'Ajuntament d'Arta dóna 4.900 euros a Metges Sense Fronteres

El batle, Bartomeu Gili, i la regidora de Serveis Socials, Aina Comas, han fet entrega del donatiu després d'un acte a la sala de plens en què el metge ha explicat la tasca de Metges Sense Fronteres i ha relatat la seva experiència personal a l'Afganistan i el Iemen. Accions com l'explicació d'aquesta experiència de primera mà ajuden a que coneguem un poc més la realitat dels efectes de la guerra. En el cas de Brugiotti, podem destacar que ell va estar a l'hospital de Kunduz (l'Afganistan), que els Estats Units varen bombardejar l'any passat, dos mesos després que Brugiotti hi havia acabat la seva tasca.

El doctor també ha explicat la situació de guerra que viu Síria i l'experiència de les víctimes. Es calcula que a Síria hi ha 6,5 miions de desplaçats (dins el propi país) i 4,5 milions de refugiats (que han sortit del país). La meitat d'aquesta gent són nins. No es poden tenir xifres de quanta gent ha mort, però es calcula que un 11,5 per cent de la població ha estat morta o ferida durant els anys que fa que dura la guerra. Com ha explicat Brugiotti, els nins i nines són una bona part de les víctimes de la guerra, ja que són un blanc vulnerable, exposats a segons quins perills, com per exemple, les mines antipersona fetes a posta per a ells, ja que tenen una forma que pot fer que es confonguin amb una jugueta.

Amb aquest donatiu, es compleix amb la moció que es va aprovar en el ple de dia 25 de juliol d'aquest any, després que la ONG va renunciar a rebre finançament de la Unió Europea, arran del conegut com a «acord de la vergonya» de la UE amb Turquia, sobre els refugiats.