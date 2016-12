El PI qüestiona que Hisenda compti amb 120 milions que «encara s'han de lluitar»

La diputada del PI Maria Antònia Sureda ha qüestionat aquest dimecres que la Conselleria d'Hisenda inclogui en les seves previsions els 120 milions del conveni de carreteres compromesos pel Govern central ja que és una partida «que encara ha de lluitar».

En la seva defensa de les esmenes als Pressupostos d'Hisenda i Administracions Públiques, Sureda ha criticat que aquesta quantitat «no se sap amb certesa si arribarà» i si bé ha instat al Govern a «no renunciar» a aquests doblers s'ha demanat si és adequat «tancar comptes amb partides que encara s'han de lluitar».



Així mateix, el PI ha protestat per la manca «d'esforç per rebaixar la pressió fiscal: l'any passat van pujar taxes i aquest any, que parlen de recuperació econòmica, les mantenen» ha apuntat Sureda.



D'altra banda, el PI també ha censurat el retard en el pagament a proveïdors, especialment en el IbSalut, el deute en concepte de bestretes amb els Consells Insulars i les quantitats destinades a la Llei de capitalitat, alhora que ha recordat el compromís que ha de complir el Govern amb la federació d'entitats locals i els fons de cooperació local.



Així mateix, Sureda ha advocat per «posar les piles» al Pla Antifrau i a la inspecció fiscal ja que «permetria augmentar els ingressos si el seu funcionament fos òptim".



Finalment, el PI ha reclamat l'augment d'ajudes a les agrupacions de Protecció Civil, fent esment especial de la de Porreres, que demana un nou vehicle i equipament.