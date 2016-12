El Consell ha considerat Bé d'Interès Cultural el Fons d'Art de Sa Nostra

La Comissió Insular de Patrimoni Històric ha aprovat aquest dimarts la incoació de dos expedients de declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) que inclouen una part del Fons d'Art de Sa Nostra i la col·lecció de numismàtica de l'entitat.



A partir d'ara, les dues col·leccions no es poden disgregar i qualsevol moviment o intervenció sobre elles haurà de ser comunicat a l'anterior departament del Consell.



«Es tanca un cicle, un procés llarg iniciat en 2012 que des d'aquest equip de govern hem volgut prioritzar», ha subratllat la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, qui ha assenyalat que es tracta «d'un primer pas per protegir aquest fons d'art i vull destacar la feina realitzada des del Departament de Patrimoni a l'hora de revisar aquestes col·leccions i analitzar les obres».



Així ho ha posat de manifest a la sortida de la Comissió Insular de Patrimoni Històric que ha aprovat per unanimitat iniciar el procediment perquè tant el fons d'art com la seva col·lecció numismàtica gaudeixi de la màxima protecció que permet la Llei de Patrimoni Històric de les Balears, la del BIC.



Els dos expedients incoats afecten, d'una banda, a més d'un centenar de peces del Fons d'Art de Sa Nostra datat entre el segle XVI i la primera meitat del segle XX. Es tracta, ha explicat Coll, d'una col·lecció clau per explicar l'art a les Illes, especialment respecte a Mallorca entre el segle XIX i la primera meitat del XX.



Entre els principals valors que se li atribueixen cal destacar la qualitat de moltes de les peces a escala individual i també la representació de figures i espais clau en la història -com el rei Jaume o visions històriques de la ciutat de Palma-.



Algunes de les aportacions més importants del fons són d'autors com Joan de Joanes, Miquel Bestard, Gabriel Femenia, Gabriel Reinés i Pocoví, Gabriel Ferrer i Amorós, Joan Mestre Bosch, Joan O'Neille i Rossiñol, diversos dibuixos de l'Arxiduc Lluís Salvador, l'obra de Joan Bauçà, Antoni Ribas, Ricard Anckermann, Joan Font i Vidal, Llorenç Cerdà, Vicenç Furío, Laureà Barrau, Narcís Puget, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Tito Cittadini, Guillem Bestard, Antoni Gelabert i Massot i Pilar Montaner, entre altres.



La segona incoació afecta a la Col·lecció de Numismàtica de Sa Nostra: un conjunt de 484 monedes que abasten tots els períodes culturals històrics de les Balears i les Pitiüses, comptant amb exemplars que cronològicament abasten des del període púnic d'Eivissa fins a la Guerra Civil espanyola, concretament fins a l'any 1937.



Amb la incoació de l'expedient de declaració BIC s'inicia un procediment administratiu que passa ara per la sol·licitud d'un informe consultiu a la UIB, la seva publicació en el BOIB, obertura de període de l'al·legació als afectats i posterior revisió de l'informe del Departament de Patrimoni abans de la declaració definitiva com BIC en un termini màxim d'un any.