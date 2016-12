EUIB denuncia que el Consell «recorri a la dreta» per aprovar el projecte d'enllaç de Lloseta

Esquerra Unida de les Illes Balears ha denunciat que l'equip de govern del Consell «ha hagut de recórrer als partits de la dreta per aprovar el projecte d'enllaç de Lloseta amb l'autopista d'Inca». Davant el vot contrari de Podem, només el vot favorable del PI i Ciudadanos i l'abstenció del PP ha permès la seva aprovació.

En aquest sentit, Esquerra Unida assegura que és evident que «al si de l'equip de govern del Consell hi ha diferències substancials» entre PSOE i MÉS d'una banda i Podem de l'altra, però en comptes de cercar el consens entre tots els components de l'equip de govern i «aparcar» els temes en els quals hi hagi discrepàncies, EUIB ha criticat que PSOE i MÉS han optat «per tirar endavant amb el suport de la dreta un projecte que es correspon a la ideologia d'aquests partits però que és rebutjat per bona part de l'esquerra i del moviment ecologista».

Per la seva banda, el coordinador d'EUIB, Juanjo Martínez, ha lamentat aquesta decisió i demana a PSOE i Més que recapacitin i revoquin la decisió d'executar un projecte innecessari i que respon a una visió desenvolupista, contrària a la protecció del territori i favorable a les grans infraestructures viàries que potencien l'ús dels vehicles privats, enfront del transport públic.



Per Martínez, l'execució d'aquest tipus de projectes suposa «un frau a l'electorat que va castigar al PP i va propiciar una majoria molt ample a l'esquerra perquè fessin una altra política i no per reproduir la que feien els governs de PP».