Tornen a brollar les Fonts Ufanes

Aquest passat vespre han brollat les Fonts Ufanes de la finca del Gabellí Petit a Campanet per segona vegada, enguany. La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha posat en marxa un equip destinat a evitar aglomeracions i vetllar per la seguretat dels visitats de les Fonts Ufanes davant la prevista afluència de públic per admirar aquest espectacle natural.

El primer pic que varen brollar aquest 2016 fou a principis d'abril, els dies 3 i 4, i des d'ençà el nivell de les fonts ha descendit fins a una profunditat màxima de 50 metres, registrada a finals de setembre.



Segons l'evolució de la profunditat de l'aigua en un dels pous de control de ses Ufanes entre l'estiu del 2013 i al setembre del 2016 es pot observar com l'any hidrològic 2013-2014 brollaren 34 dies, el 2014-2015 aquesta xifra va augmentar fins als 51 dies mentre que entre 2015-2016 han brollat només 5 dies.



Segons les dades disponibles al servei d'Estudis i Planificació de la direcció general de Recursos Hídrics, des de 1993 fins a l'actualitat les Fonts Ufanes han brollat una mitjana de 35 dies/any. Aquesta dada indica que l'any 2015-16 ha estat extremadament sec en aquesta zona de la Serra de Tramuntana.



De fet, a la fi del mes de novembre passat segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia el dèficit interanual de precipitacions era del 30%, ja que entre novembre del 2015 i del 2016 havien plogut 814 litres mentre que la mitjana són 1.183 litres.