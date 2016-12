El PI veu el Govern «incapaç» de regular el lloguer turístic

El portaveu del PI (Proposta per les Illes) al Parlament, Jaume Font, ha acusat aquest dimarts al Govern de ser «incapaç» de regular el lloguer turístic i ha lamentat que als pressupostos de 2017 «augmenta la despesa i creix el deute» de les Illes Balears.

Segons ha dit Font durant el debat dels pressupostos, «cada dia que passa sense regular el lloguer turístic són doblers que el Govern deixa d'ingressar». A més, ha lamentat la falta de mesures per «impulsar un nou model productiu» ja que «no hi ha propostes que no siguin turisme».