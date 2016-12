Suspeses les classes a dotze municipis de Mallorca

A causa de les dificultats de circulació derivades de les condicions meteorològiques, la Conselleria d’Educació i Universitat ha suspès les classes als centres educatius de Campos, Algaida, Porreres, Ses Salines, Puigpunyent i Llucmajor, a Mallorca. Aquesta suspensió es mantindrà el 19 i el 20 de desembre. Els centres han avisat les famílies perquè recollissin a més de 5.800 infants i en el cas que això no ha estat possible han quedat al centre, atesos pels mestres. Per als alumnes amb transport escolar s’han cercat rutes alternatives.

Després de la reunió mantinguda avui amb la direcció general d’Emergències la Conselleria d’Educació i Universitat amplia la suspensió de les classes per a demà dimarts, als centres educatius de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Concretament als col·legis dels següents municipis: Andratx, Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Pollença, Mancor de la Vall i Selva.

A causa del fort temporal, a la previsió de pluges a les pròximes hores i per prudència, las classes continuaran suspeses el dimarts 20 de desembre, en aquests municipis. També s’han suspès les classes d’horabaixa del Conservatori de Mallorca.

Per altra banda, a Eivissa s’han suspès les classes al CEIP de Santa Agnès per problemes derivats d’un embós al desguàs del terrat. Quant a la resta de centres educatius, no s’han detectat problemes destacables que impedeixin el desenvolupament de les classes.

A la resta de l’illa de Mallorca, així com a Menorca, Eivissa i Formentera els centres educatius romandran oberts malgrat es recomana prudència per fenòmens meteorològics adversos, especialment de vent fort a Menorca.