Troben Alfons Quintà i la seva dona morts a casa seva

Els mossos d'Esquadra han trobat al periodista català Alfons Quintà i a la seva dona morts aquest dilluns horabaixa en el seu habitatge del districte de les corts a Barcelona, fonts properes a la recerca, que també informen que s'ha trobat una nota.



La principal hipòtesi és que Quintà, de 73 anys, podria haver matat a la seva dona, de 57, i haver-se suïcidat, si ben no consten denúncies prèvies per un suposat cas de violència masclista.



Els Mossos han rebut prèviament l'avís d'un familiar, ja que la dona no ha anat a fer feina aquest dilluns i no aconseguia localitzar-la.



Els Mossos i els Bombers de Barcelona s'han desplaçat al domicili per realitzar comprovacions i, una vegada dins, han trobat els dos cadàvers.

Quintà fou delegat del diari El País a Catalunya. Durant la presidència de Pujol fou director general de l'ens públic de producció i emissió de Televisió de Catalunya. Després de deixar la direcció de TV3, col·laborà en el projecte d’El Observador, del qual va ser director fins pocs mesos després de sortir-ne el primer exemplar.