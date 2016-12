Neix el FAE per esdevenir un sindicat «lliure de jerarquització i manipulació»

El Front Anticapitalista Estudiantil es constituí aquest passat 9 de desembre «amb més ganes i il·lusió que mai» com a producte de la ruptura de la Unió Sindical d'Estudiants.

En aquest sentit, des del FAE denuncien d'una banda, el «sectarisme» i la «pèrdua de coherència» pel que fa a les ideologies revolucionàries que el caracteritzaven per part d'un sector «reformista» i «partidari de la burocràcia» del sindicat; igualment denuncien la «caça de bruixes» que ha patit el sector divergent de l'actual USE que tenia una clara intenció d'expulsar concretament a cinc membres (que feia temps denunciaven la permissió de conductes patriarcals i misògines), «volien expulsar militants per la seva ideologia revolucionària i feminista», han recalcat.

És per aquest motiu, que segons han informat, han decidit desvincular-se, ja que l'USE «ha perdut la seva legitimitat com a sindicat revolucionari» i han apostat per la creació del nou Front Anticapitalista Estudiantil, «lliure de jerarquització i manipulació», han afegit.