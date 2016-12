Jarabo es decanta per la línia de Pablo Iglesias

El secretari general de Podem a Balears, Alberto Jarabo, ha descartat aquest dilluns que hi hagi «friccions» en el partit a les Illes davant l'Assemblea Ciutadana Estatal a Vistalegre i ha dit sentir-se identificat amb el projecte d'Iglesias, «Podemos per a totes».



Per la seva banda, el diputat Carlos Saura ha coincidit en la normalitat a les Balears a l'hora de donar suport a les diferents candidatures; en aquesta línia, ha dit que ell mateix i Laura Camargo recolzen «Podemos en moviment» mentre que el diputat al Congrés, Juan Pedro Yllanes, s'aproxima a «recuperar la il·lusió» (Íñigo Errejón).



Malgrat expressar el seu suport a Iglesias, Jarabo ha recordat que com a secretari general li correspon «neutralitat» i «fomentar que la gent participi en la votació».



No obstant això, ha recordat que manté «una relació excel·lent» tant amb Iglesias com amb Errejón i ha transmès la seva voluntat per a que la «centralitat» del partit imperi «per poder conjugar les diferents corrents».



Així mateix, Jarabo sí ha dit que l'opció d'Iglesias li pareix «la millor per poder aglutinar a més gent» i ha considerat que les restants candidatures «també entenen que és així ja que no han presentat candidatura alternativa a la secretaria general».