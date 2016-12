UOB denuncia la «incompetència» de la AEMET i la «manca de reflexos» d’Educació

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia la manca de previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que, tot i que el passat divendres preveia «precipitacions localment fortes o persistents» per a le Illes Balears, fins avui mati a les 07:20 hores no ha declarat «l'alerta taronja» quan els municipis de Porreres i Campos ja patien inundacions i molts d'estudiants eren anant cap als centres escolars acompanyats de familiars o amb els autocars.





Fotografia: Javier Martos, professor IES Binissalem.

Des de UOB denuncien que a la «incompetència» de l'AEMET cal sumar la manca de reflexos dels responsables de la Conselleria d'Educació, ja que fins a les 09:15 hores el Cap del Departament de Planificació i Centres, Jaume March, no ha avisat les escoles a través del Gestib que s'havia declarat l'alerta taronja.



En aquest sentit han assegurat que el caos que s'ha viscut avui matí a molts centres escolars del sud i de llevant de Mallorca però també d'Eivissa ha estat memorable, ja que a la tempesta de llamps i de trons s'hi ha sumat la manca d'informació sobre l'estat de les carreteres, la improvisació, les goteres, carreres tallades per inundacions, pares anant a cercar els fills a mig matí, classes interrompudes, pobles totalment aïllats durant hores, docents sense saber quan i com podria tornar a casa, etc.

Fotografia: Javier Martos, IES Binisslem.



Destaquen la «curiosa» previsió per part de l'AEMET, que així com va sí va declarar l'alerta vermella a Múrcia o al País Valencià no va saber preveure la pluja torrencial que durant la nit de diumenge ha provocat inundacions a Eivissa i al Llevant i al Sud de Mallorca. Igualment, apunten que «crida l'atenció» que mentre l'Ajuntament de Palma ja havia activat el protocol d'inundacions i havia enviat 14 brigades municipals als carrers, els responsables d'Educació continuaven «entabanats» i sense prendre mesures.

Així, conclouen com «la manca de reflexos de la Conselleria d'Educació» ha quedat, una vegada més i com ja va passar davant els fets del CEIP de Son Roca, més que en evidència, ja que fins al final del matí d'avui (13:09 hores) no ha decidit enviar els centres un comunicat amb el contingut següent: «Educació suspèn les classes aquest dilluns matí i aquest dimarts als municipis de Campos, Algaida, Porreres, Ses Salines, Puigpunyent i Llucmajor». A més, hores més tard la Conselleria ha emès l'avís d'ampliació de la suspensió, afectant també als centres d'Andratx, Estellencs, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Pollença, Mancor de la Vall i Selva.



Des d'UOB exigeixen explicacions a la responsable d'AEMET a Balears, María José Guerrero, al conseller d'Educació, Martí March, i reclamen que es depurin les responsabilitats corresponents.

Desprès de la reunió mantinguda avui amb la direcció general d’Emergències la Conselleria d’Educació i Universitat amplia la suspensió de les classes per demà dimarts, als centres educatius de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Concretament als col·legis dels següents municipis: Andratx, Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Pollença, Mancor de la Vall i Selva.



A la resta de l’illa de Mallorca, així com a Menorca, Eivissa i Formentera els centres educatius romandran oberts malgrat es recomana prudència per fenòmens meteorològics adversos, especialment de vent fort a Menorca.