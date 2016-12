Orgull Llonguet presenta el seu mocador per a Sant Sebastià 2017

Orgull Llonguet ha presentat el seu mocador per a les properes festes de Sant Sebastià i ha explicat que és el que representa: «La necessitat de tenir senya d'identitat dins la revetla que ens faci partícips de la festa, que ens uneixi i que faci poble, fet que fa temps que ha esdevingut una necessitat per tal que Ciutat no torni una ciutat més».

«Gaudir de la festa popular. És per això que venem els mocadors en lloc de tirar-los des de zepelins durant la festa, cosa que ens agradaría bastant».



«I en darrer lloc, volem punyir una mica amb la polèmica que s'ha generat enguany entre empreses locals i empreses multinacionals. Per tots és conegut el cas entre l'omnipotent Pepsi i la petita, però valenta, Pep Lemon per una possibilitat de confusió que només existia dins la closca dels missers de la mega empresa i, més tard, dins la del jutge. Però la curolla no va acabar aquí. Uns mesos més tard va sortir el cas entre Marbú i la Fira del Llonguet, Es Pil·larí per la imatge que utilitzava per donar difusió a, recordem, una fira. Segons l'empresa, agafar un llonguet i afegir-li braços i cames era una copiada flagrant de la seva mascota, que alhora és sabut que era una còpia de la de M&M's, de la de Phoskitos i fins i tot d'en Naranjito».



«És per això que hem triat aquest drac com a Drac de na Coca. Perquè tots sabem que el nostre drac és molt anterior a qualsevol empresa/marca i que, tanmateix, el varen començar a utilitzar com a símbol arran d'un viatge que el va dur per Palma, on varen veure el drac original exposat al Museu Diocesà».



Els mocadors es poden aconseguir a la Llibreria Quart Creixent al carrer Rubí, num 5. per 3 euros.