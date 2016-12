Reunió de PSIB, MÉS i Podem per la presidència del Parlament

Els representants de PSIB-PSOE, MÉS i Podem s'han reunit aquest dilluns a la sala Maura d'edifici de la Càmera balear per abordar el tema de la presidència del Parlament, davant l'imminent canvi que es pot produir en aquest càrrec institucional, si l'actual presidenta, Xelo Huertas, és expulsada definitivament per Podem.

Així ho ha explicat en roda de premsa el diputat de Més per Mallorca Antoni Reus, qui ha confirmat que la seva formació manté la postura que la presidència de la Càmera balear ha de seguir sent de Podem.



PSIB: «NO HI HAURÀ UNA CRISI QUE POSI EN PERILL EL PACTI»



Per la seva banda, el portaveu del PSIB, Andreu Alcover, ha recalcat que, de moment, «no hi ha cap procés de relleu» fins que es pronunciï la direcció de la formació morada i ha insistit que «qualsevol decisió s'ha d'adoptar després de l'expulsió» de Huertas en el cas que finalment es produeixi.



Per la seva banda, la portaveu adjunta socialistes Bel Oliver ha considerat que «el natural i propi» és que aquest tipus de decisions es «parlin i s'adoptin» en l'àmbit de discussió dels Acords pel Canvi.



«Si al final Huertas resultada expulsada, la persona que assumeixi la presidència del Parlament hauria de ser recolzada pel si dels Acords pel Canvi», ha insistit Alcover en aquest sentit.



Preguntat sobre el contingut de la reunió de la Comissió de Seguiment del Pacti celebrada aquest dilluns, Alcover ha indicat que ha servit per analitzar la situació «prèvia» a la resolució definitiva sobre l'expedient que afecta a la presidenta del Parlament, tenint en compte que podria produir-se aquesta setmana «durant l'escenari de tres dies de ple per aprovar els pressupostos».



En aquest punt, el socialista ha explicat que s'ha analitzat la manera sobre com actuar quan arribi la resolució de Podem de Madrid, que podrien coincidir amb el debat de pressupostos.



Finalment, el portaveu del PSIB ha afirmat que «no hi haurà una crisi que posi en perill el Pacti, encara que el PP vulgui», en resposta al principal partit de l'oposició que aquest dilluns assegurava que existeix una «crisi institucional» en el Govern. atès que així va quedar establert en els Acords pel Canvi, i perquè permet, ha dit, «que hi hagi un correcte equilibri de forces» dins del Pacte.