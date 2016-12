[VÍDEO] Aprendre a conduir un bus de l'EMT amb un joc de simulació

L'empresa Projekt Gladbeck Software ha desenvolupat un joc de simulació que permet la conducció integral d'un autobús de l'Empresa Municipal de Transports de Palma. El joc es va presentar el divendres passat a Alemanya i, segons afirmen, qualsevol usuari pot aprendre a conduir un d'aquests vehicles mentre circula virtualment pels carrers de Palma.

Per al joc han triat quatre línies de l'EMT:

1 Aeroport - Ciutat - Port

21 Arenal - Aeroport

15 Platja de Palma - Plaça de la Reina

25 Platja de Palma Exprés

L'empresa ha dissenyat les rutes i els horaris en base a la programació real de l'EMT. Així, l'usuari del joc té la possibilitat de conduir tant un autobús senzill com un d'articulat i ho pot fer pels carrers del centre de Palma, Can Pastilla, el Molinar i l'Arenal. A més, apareixen indrets i monuments com la Catedral, el port i l'aeroport.

Per al regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, «el joc ens permet promoure tant Palma com l'EMT, a més de donar a conèixer el transport públic de Ciutat». L'EMT ha signat un acord amb l'empresa que desenvolupa el simulador amb el compromís de fer un bon ús de la imatge de l'Empresa Municipal. A més, des de Cort destaquen que per part de l'EMT no ha hagut cap aportació econòmica.