La Marató de TV3 recapta gairebé vuit milions i mig d'euros de solidaritat

Aquest diumenge ha estat el dia de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest any ha complit 25 edicions i ha estat dedicada a l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Diumenge nit, el marcador de La Marató, ha arribat a la xifra dels 8.490.607 euros.

A les 8 del matí ha arrencat la programació solidària a Catalunya Ràdio amb un especial del programa "El suplement". I a les 10 s'hi ha sumat TV3 amb una programació de 15 hores de solidaritat.

Presentada per Ramon Pellicer i Helena Garcia Melero, La Marató també es pot seguir en directe a internet.

A través del telèfon 905 11 50 50 i també via web es poden continuar fent aportacions per contribuir a la investigació per superar l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Una gran mobilització

Més de 3.000 activitats a tot Catalunya serveixen per recaptar diners per a la investigació científica de l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. En onze poblacions de fora de Catalunya també s'organitzen activitats per La Marató.

Prevenció i investigació

El director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, ha volgut incidir en la importància de la prevenció amb hàbits de vida saludables i vigilant els factors de risc, com la hipertensió arterial o l'obesitat.

També cal actuar ràpidament davant els primers símptomes de sospita d'ictus, ja que «per cada minut que es perd es moren dos milions de neurones, que equival a una setmana de cognició».

25 anys de solidaritat

Des de l'any 1992, La Marató ha aconseguit més de 150 milions d'euros, que han servit per finançar més de 700 projectes de recerca. En l'edició de l'any passat es van recaptar nou milions d'euros.

El disc, número 1

El disc de La Marató ha estat un èxit, com cada any. Però aquest pic també bat rècords. És el número 1 a iTunes a l'estat esànyol. I ja són 18 dies seguits. Supera d'aquesta manera el màxim a què es va arribar el 2014, quan es va mantenir en el número 1 durant 10 dies.