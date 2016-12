L'aprovació dels pressupostos autonòmics per 2017 centra l'activitat parlamentària d'aquesta setmana

El Parlament afronta aquesta setmana el debat i votació final per aprovar la Llei de Pressupostos Generals de Balears per 2017 en un ple que començarà el dimarts, 20 de desembre, a les 10.00 hores.



La sessió plenària, que contempla l'aprovació del Projecte de Llei com a punt únic, s'estendrà fins al dijous, 22 de desembre. D'altra banda, a les 9.30 hores, està prevista la designació del candidat per cobrir les vacants de magistrat del Tribunal Constitucional.



El Govern ha mostrat la seva confiança en què el Projecte de Llei tiri endavant amb el suport de Podem, malgrat la recent expulsió de les diputades Xelo Hortes i Montse Seijas per incomplir el Codi Ètic de la formació.



Els pressupostos, aprovats pel Consell de Govern a la fi d'octubre, ascendeixen a 4.668,24 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment de més de 427 milions, un 10 per cent més respecte als de 2016.



Polítiques socials

En aquest sentit, la consellera d'Hisenda i Pressupostos, Catalina Cladera, va explicar que són «els majors pressupostos de la història» i que el 70% de la despesa no financera es destina a polítiques socials.



No obstant això, tant PP com a Ciutadans i El PI-Proposta per els Illes van presentar respectivament al novembre esmenes a la totalitat que van ser rebutjades amb 23 vots a favor i 33 en contra.



Durant les tres jornades de ple es debatran les esmenes parcials presentades pels diferents grups parlamentaris fins a l'aprovació final dels pressupostos, que es durà a terme previsiblement dijous.